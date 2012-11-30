《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减332.45亿台币

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透台北11月30日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减332.45亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,747.65亿台币.上周存单发行量净减36亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11月26日(一) 3,316.40 3,201.35 -115.05
11月27日(二) 70.00 195.50 125.50
11月28日(三) 3,042.00 2,900.00 -142.00
11月29日(四) 240.00 303.00 +63.00
11月30日(五) 3,999.00 3,735.10 -263.90
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总 计 10,667.40 10,334.95 -332.45
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11月26日(一) 54.00 25.00
11月27日(二) 28.00 10.00
11月28日(三) 49.00 9.00
11月29日(四) 44.00 7.00
11月30日(五) 99.00 19.00
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总 计 274.00 70.00 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。