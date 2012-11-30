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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 16:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减332.45亿台币

路透台北11月30日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减332.45亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,747.65亿台币.上周存单发行量净减36亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11月26日(一) 3,316.40 3,201.35 -115.05

11月27日(二) 70.00 195.50 125.50

11月28日(三) 3,042.00 2,900.00 -142.00

11月29日(四) 240.00 303.00 +63.00

11月30日(五) 3,999.00 3,735.10 -263.90

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总 计 10,667.40 10,334.95 -332.45

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11月26日(一) 54.00 25.00

11月27日(二) 28.00 10.00

11月28日(三) 49.00 9.00

11月29日(四) 44.00 7.00

11月30日(五) 99.00 19.00

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总 计 274.00 70.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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