〔台湾债市〕101/9R期10年公债中,证券业卖超0.5亿台币

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透台北11月30日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 3.50 3.00 +0.50
票券业 0.00 0.00 0.00
证券业 3.50 4.00 -0.50 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。