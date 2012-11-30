《汇市简讯》欧元/日圆突破74.6%回档位107.35后,走势上看108.00

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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0842GMT
* 突破107.35日圆后,增强了走势架构.该处是欧元/日圆由111.43跌至94.12的76.4%回档位
* 整体走势上看108.00(4月20日高点)
* 一目均衡转换线与一目均衡基准线为多头排列
* 在107.05水准逢低买进.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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