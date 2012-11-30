〔台湾汇市〕外资汇入令台币收升,料下周缓步趋升但留意寿险买汇力道

* 外资汇入、出口商抛汇令台币缓步趋升

* 寿险端及进口商在29.05附近颇有买汇意愿

* 下周主要交投落在29.00-29.15

路透台北11月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收升3.1分.交易员表示,外资汇入及出口商月底抛汇带动台币走强,今天主要交投升破29.1元,但尾盘央行进场调节,终场以小升作收,预期下周台币仍将缓步趋升.

汇银人士指出,眼见外资连两日大买台股破百亿台币,若买超量能持续,台币早晚再度挑战29元整数关卡,但寿险端在29.050附近现踪买汇,将减缓台币升值的幅度.后续将观察外资汇入动能及寿险业、进口商买汇力道,料下周主要交投区间落在29.00-29.15.

"政府救台股,不让钱进来,那台股上涨动能怎么延续?"一本地公股银行交易员称.

台股加权指数.TWII周五收盘上涨1%报7,580.17点,创下近八周最高收位,三大法人合计买超163亿台币,激励今天台股成交量放大破千亿;外资及陆资今日在台股大幅买超153.26亿台币,连续两个交易日买超.[ID:nST0582571]

交易员表示,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)开会前夕,市场氛围将期待美联储释出宽松货币政策,以缓和市场对美国财政悬崖的忧心,因此该会议前夕将利于股市多头表现及欧元等非美货币扬升.

但有外银交易员则称,"财政悬崖一下子传这样、一下子传那样,尚未底定前仍有变数,将为近期汇市的最大变数."

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期报价的折价幅度较上日扩大,显示看升台币氛围增温.

韩元周五走强,预计受海外投资者资金流入增加影响,短期可能持坚.本月韩元表现优于大多数地区其他国家货币.多数亚洲新兴市场货币也温和走强,因在本周援助希腊协议达成后,投资者风险偏好改善,但月底对美元的需求遏制其涨幅.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.116 29.147 29.049-29.149 29.147 8.11 7.86

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.055 29.103 29.049-29.110 29.110 3.73 3.40

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.055/-0.035

美元/台币六个月期 -0.305/-0.270 -0.290/-0.260

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