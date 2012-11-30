(重发)〔台湾货币市场〕短率稳于低位,上日准备部位骤升令月底资金转松

(重发以补上漏字)

* 月底最后一日平稳宽裕

* 下周预料利率仍将低档盘旋

记者 高洁如

路透台北11月30日电---台湾银行间短率周五持平低位.尽管今日为月底的最后一个交易日,但因上日银行准备数字攀高至近400亿的近来少见高量,令银行今日反而面临消化积数压力,资金情势逆转成为平稳.

交易人士表示,市场资金今日并未如先前预期的吃紧,部分银行表示,月底本会出现的资金需求并未出现,资金仍然相当宽松.

下周一将是本提存期的最后一个交易日,交易员普遍预期,资金仍以充裕为主,利率不致有太大变化.

"市场没什么人缺,缺的也多是零头而已,我的客户也没什么用钱,钱很多很苦恼,"一位公营银行交易人士表示.

至于午间标售的364天期存单决标贴现率较预期为高,颇令人意外.一位外商交易员认为,外商银行近期并非普遍多钱,而是有多有缺,且一年期限偏长,也令部分外资保管行参与兴致不高,是导致标售结果稍高的原因.

台湾央行周五表示,364天期国库券决标贴现率0.70%,高于市场预期.[ID:nST0582319]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日收在0.387%.今日区间在0.295-0.46%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.47%;上日在0.388-0.52%.

**短票利率也持平**

票券商表示,今日市场的资金仍偏宽松,利率大致持平不变.一个月短票成交利率主要在0.77%,少部分成交在0.78%.

交易员也说,周五是月底最后一个交易日,资金还是很宽裕,那么下周一的提存期底资金应该也是宽松的局面,不致吃紧.

台湾央行今日共发行3,735.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,999亿,存单发行余额减263.9亿. [TW/MMTCN]

下周存单到期金额为8,969.95亿台币,分别为周一3,027.55亿、周二63亿、周三3,763亿、周四261亿以及周五1,855.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为1,262亿台币;至周日,累计超额准备为3,663亿台币,加计前期1%的超额准备为4,569亿台币.

**公债RP利率稳于区间低位**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.交易商表示,本月最后一天,投信虽有些许赎回压力,但由于市场资金宽裕,很快就能完成调度.

交易商指出,今日虽有30亿台币台电公司债交割,又是本月最后一天,但还是没有缺钱的感觉.投信与寿险找券需求依旧,倒是国华人寿因被标出将RP资金抽回,惟对整体市况影响相当轻微.

"今天还是很多钱,一早投信有抽钱,但后来又回头要券."一证券商交易员说.

另一大型银行交易员则表示,由于资金需求少,因此对客户的报价也比较坚持,但多数投信与寿险业还是买帐.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.

台湾保险安定基金周二表示,国华人寿的标售案以赔付883.68亿台币由全球人寿得标.这赔付金额创下金融机构退场的赔付最高纪录.[ID:nST0580993]

交易商指出,下周没有公债或公司债要交割,仅周一有300亿台币的国库券发行.(完)