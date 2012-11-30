欧洲已公布经济指标--2012/11/30(更新版)

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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(更新意大利PPI)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +1.0-@-r -0.4-@-f -0.1-@-r
德国 第三季 +0.2-@-f +0.3-@-f +0.4-u-f
法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p
意大利 第三季 -0.2-p -0.7-r -2.4-p
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7
德国 11月 -0.1-p 持平-f +1.9-p
法国(HICP) 10月 +0.2 -0.3 +2.1
意大利(HICP) 11月 -0.3-p +0.3-f +2.6-p
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5
德国 10月 持平 +0.3 +1.5
法国 10月 +0.5 +0.4-r +2.9
意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 10月 4.8-@-p 4.8-@-r
德国 11月 6.9-@ 6.9-@-r
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 10月 11.1-@ 10.8-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 蔡美珍; 审校 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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