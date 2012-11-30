〔国际油市〕亚洲柴油现货升水下跌,亚洲需求低迷

路透新加坡11月30日电---亚洲柴油现货升水周五全线下跌,因区域需求仍旧低迷,不过裂解价差受到来自斯里兰卡的一些需求支撑.

路透数据显示,指标含硫0.5%柴油现货升水下跌0.06美元,至每桶升水0.09美元,含硫0.25%及500ppm柴油则是下跌0.05-0.1美元,分别为每桶升水1.05及1.65美元.

来自斯里兰卡的需求浮现,Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)寻求买进28万桶柴油以及11万桶航煤,12月底至1月初交运.

由于订价机构普氏(Platts)将自1月起变更指标,业者逐渐转用低污染柴油的订价基础.

需求虽增加,却为印度Essar Oil的柴油供给所抵销,该公司求售多达6.5万吨或近50万桶的12月柴油,意味着印度国内需求可能仍旧疲软,尽管稍早有乐观迹象显示当地需求可能回温.

航煤需求可能在年末假期及明年第一季中国农历新年期间升温,因届时将会有返乡旅运需求.

现货交易方面,兴隆从壳牌买进10万桶12月15-19日装运的航煤船货,每桶较新加坡报价折价0.2美元.

中国光汇石油从BP买进15万桶含硫0.5%柴油,12月26-30日装运,每桶较新加坡12月24-31日的平均报价升水0.1美元.(完)