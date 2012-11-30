〔国际油市〕亚洲柴油现货升水下跌,亚洲需求低迷

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透新加坡11月30日电---亚洲柴油现货升水周五全线下跌,因区域需求仍旧低迷,不过裂解价差受到来自斯里兰卡的一些需求支撑.
路透数据显示,指标含硫0.5%柴油现货升水下跌0.06美元,至每桶升水0.09美元,含硫0.25%及500ppm柴油则是下跌0.05-0.1美元,分别为每桶升水1.05及1.65美元.
来自斯里兰卡的需求浮现,Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)寻求买进28万桶柴油以及11万桶航煤,12月底至1月初交运.
由于订价机构普氏(Platts)将自1月起变更指标,业者逐渐转用低污染柴油的订价基础.
需求虽增加,却为印度Essar Oil的柴油供给所抵销,该公司求售多达6.5万吨或近50万桶的12月柴油,意味着印度国内需求可能仍旧疲软,尽管稍早有乐观迹象显示当地需求可能回温.
航煤需求可能在年末假期及明年第一季中国农历新年期间升温,因届时将会有返乡旅运需求.
现货交易方面,兴隆从壳牌买进10万桶12月15-19日装运的航煤船货,每桶较新加坡报价折价0.2美元.
中国光汇石油从BP买进15万桶含硫0.5%柴油,12月26-30日装运,每桶较新加坡12月24-31日的平均报价升水0.1美元.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。