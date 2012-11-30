〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差走强,交易商关注合约谈判

路透新加坡11月30日电---亚洲石脑油裂解价差周五走强至两周高位,但现货市场交投平淡,多数交易商关注2013年合约谈判.

交易商多表示,亚洲石脑油市场供给充沛,跨月价差升水受到欧洲供给适中且缺乏可行套利窗口的支撑.

Tasweeq标售2013年1-12月装运、多达60万吨的各级石脑油,据传最后以较中东报价每吨升水34.00-35.00美元左右作结,但这尚无法获得证实.部分交易商表示,这样的升水过高,但其他交易商则表示,高于预期水准的原因可能在于Tasweeq将会逐季检讨升水水准.

尚无法取得Tasweeq标售多达60万吨石脑油的价格细节.

贸易消息人士指出,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)寻求出售2013年2月至2014年1月的石脑油供给至亚洲,升水创新高,因其预期区域石化业者的需求强劲.

Indian Oil Corp标售12月26-28日从Dahej装运的3.5万吨石脑油,将会在12月6日结标;Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)标售12月27-29日孟买装运的3.5万吨石脑油,12月5日结标.

汽油裂解价差大致持平于周四水准,此前有来自斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)的需求.2013年初供给料将趋紧,因有一连串的炼厂岁休.(完)