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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 19:47 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走弱,触及三年低位

路透新加坡11月30日电---亚洲燃料油市场跨月价差周五全线走弱,12月/1月价差跌到至少三年来最弱水位,因供应过剩情况恶化.

路透资料显示,亚洲收盘时,燃料油12月/1月正价差走阔0.88美元,至每吨5.63美元.

正价差是指近月价格低于远月,显示近月需求疲软.

燃料油现货价差跟随基本面走弱而下滑.180-cst现货价差下跌0.30美元,较新加坡现货报价每吨贴水4.30美元,380-cst现货价差下跌0.85美元,较新加坡现货报价每吨贴水3.25美元.

由西方抵达的船货数量维持高位,12月流入数量估计约500万吨,加重亚洲供应过剩问题.

中国独立炼厂的买兴仍疲软.

12月燃料油裂解价差折价扩大0.35美元,较迪拜原油每桶折价13.23美元.

现货交易方面,Gunvor向BP出售4万吨380-cst船货,12月19-23日装运,较12月下半月报价每吨折价3.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约3.25美元.

三井商事向BP出售4万吨380-cst船货,12月17-21日装运,较12月下半月报价每吨折价3.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约3.00美元.

Gunvor向兴隆出售2万吨380-cst船货,12月26-30日装运,较1月平均报价每吨折价6.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约4.40美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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