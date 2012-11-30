〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走弱,触及三年低位

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透新加坡11月30日电---亚洲燃料油市场跨月价差周五全线走弱,12月/1月价差跌到至少三年来最弱水位,因供应过剩情况恶化.
路透资料显示,亚洲收盘时,燃料油12月/1月正价差走阔0.88美元,至每吨5.63美元.
正价差是指近月价格低于远月,显示近月需求疲软.
燃料油现货价差跟随基本面走弱而下滑.180-cst现货价差下跌0.30美元,较新加坡现货报价每吨贴水4.30美元,380-cst现货价差下跌0.85美元,较新加坡现货报价每吨贴水3.25美元.
由西方抵达的船货数量维持高位,12月流入数量估计约500万吨,加重亚洲供应过剩问题.
中国独立炼厂的买兴仍疲软.
12月燃料油裂解价差折价扩大0.35美元,较迪拜原油每桶折价13.23美元.
现货交易方面,Gunvor向BP出售4万吨380-cst船货,12月19-23日装运,较12月下半月报价每吨折价3.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约3.25美元.
三井商事向BP出售4万吨380-cst船货,12月17-21日装运,较12月下半月报价每吨折价3.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约3.00美元.
Gunvor向兴隆出售2万吨380-cst船货,12月26-30日装运,较1月平均报价每吨折价6.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约4.40美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。