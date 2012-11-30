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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 19:58 BJT

〔巴西数据〕第三季GDP按季成长0.6%,增幅只有市场预期的一半

路透圣保罗11月30日电---巴西官方统计机构IBGE周五公布,第三季经济较第二季成长0.6%,增幅远低于预期.

根据路透调查访问42位分析师的预估中值,原预测第三季国内生产总值(GDP)较上季成长1.2%.

IBGE指出,与上年同期相比,巴西第三季经济成长0.9%.增幅远低于路透调查预估的成长1.9%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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