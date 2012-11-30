〔巴西数据〕第三季GDP按季成长0.6%,增幅只有市场预期的一半

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
路透圣保罗11月30日电---巴西官方统计机构IBGE周五公布,第三季经济较第二季成长0.6%,增幅远低于预期.
根据路透调查访问42位分析师的预估中值,原预测第三季国内生产总值(GDP)较上季成长1.2%.
IBGE指出,与上年同期相比,巴西第三季经济成长0.9%.增幅远低于路透调查预估的成长1.9%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
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