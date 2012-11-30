〔美股盘前〕Yum Brands盘前挫跌9.7%,上日公布第四季展望

标题新闻：墨西哥经济部长称给北美自由贸易协定(NAFTA)设置配额或关税的企图是灾难性的
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路透纽约11月30日电---Yum Brands Inc (YUM.N)周五盘前挫跌9.7%,公司周四晚间公布第四季展望.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股.........<.AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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