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货币新闻 | 2012年 11月 30日 星期五 20:52 BJT

〔美股盘前〕Yum Brands盘前挫跌9.7%,上日公布第四季展望

路透纽约11月30日电---Yum Brands Inc (YUM.N)周五盘前挫跌9.7%,公司周四晚间公布第四季展望.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股.........<.AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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