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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 21:48 BJT

〔亚洲橡胶〕11月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 246.6 9 247.7 6

* 1月 248.2 50 249.3 1

* 2月 251.5 53 252.4 10

* 3月 254.1 391 256.0 202

* 4月 257.1 4766 258.0 1214

* 5月 259.1 6535 260.2 1691

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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