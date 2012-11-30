美国各类经济指标总览--2012/11/30

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
美国商务部周五公布,10月个人支出较前月减少0.2%(预估为持平),个人所得较前月持平(预估为增加0.2%),核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%.[ID:nEAPAU0DW3]
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.7(第三季修正值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.8(第三季修正值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 39.3(11月24日当周) 41.6(11月17日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值)
个人所得(%) 持平(10月) +0.4(9月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(10月) +0.3(9月)
消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 73.7(11月) 73.1(10月修正值)
房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值)
建筑许可(万户) 86.8(10月修正值) 89.0(9月)
成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值)
新屋销售(万户) 36.8(10月) 36.9(9月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(10月) +9.2(9月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 蔡美珍;审校 李军
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
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