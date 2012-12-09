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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 06:41 BJT

全球外汇市场12月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月9日(日)

2145 - 新西兰第三季制造业销售

2350 - 日本10月经常帐

2350 - 日本11月银行放款余额

2350 - 日本第四季企业调查指数

2350 - 日本国内生产总值(GDP)第三季修正值

12月10日(一)

0030 - 澳洲10月房屋融资

0500 - 日本11月消费者信心指数

0500 - 日本11月服务业景气判断指数

0700 - 德国10月贸易收支

0745 - 法国10月工业生产

0900 - 意大利10月工业生产

0930 - 欧元区12月Sentix投资者信心指数

1000 - 意大利国内生产总值(GDP)第三季终值

1500 - 美国国家经济委员会主任斯珀林在华盛顿参加研讨会

1500 - 美国11月就业指数

2350 - 日本央行11月货币供应量

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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