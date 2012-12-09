《一周经济焦点》美联储料延长量化宽松,但国会财政谈判结果仍未明

* 美联储料将延长每月购买850亿美元资产的刺激举措

* 但美国预算谈判结果仍未定

* 陷入衰退的欧元区把未来的希望放在一体化上

路透华盛顿12月9日电---分析师几乎可以肯定,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将扩大货币刺激举措的规模;但他们对于国会关于财政问题的论战将有何结果则没有任何把握.

美联储官员在周二和周三的会议上料将决定,把货币刺激政策--即量化宽松(QE)延长至新的一年.分析师预期联储将继续每月购买850亿美元资产的行动.

"美联储如果没有准备好继续以每月850亿美元的速度购买资产直至明年的话,就不会在声明中强调'850亿美元'这个数字."投资研究公司ISI高级常务董事Roberto Perli表示.