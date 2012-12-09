《一周经济焦点》美联储料延长量化宽松,但国会财政谈判结果仍未明

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
* 美联储料将延长每月购买850亿美元资产的刺激举措
* 但美国预算谈判结果仍未定
* 陷入衰退的欧元区把未来的希望放在一体化上
路透华盛顿12月9日电---分析师几乎可以肯定,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将扩大货币刺激举措的规模;但他们对于国会关于财政问题的论战将有何结果则没有任何把握.
美联储官员在周二和周三的会议上料将决定,把货币刺激政策--即量化宽松(QE)延长至新的一年.分析师预期联储将继续每月购买850亿美元资产的行动.
"美联储如果没有准备好继续以每月850亿美元的速度购买资产直至明年的话,就不会在声明中强调'850亿美元'这个数字."投资研究公司ISI高级常务董事Roberto Perli表示.
无论美联储有何行动,联储主席贝南克都已经明确表态,针对规模达6,000亿美元的增税与自动节支可能对经济造成的拖累,该央行缺乏加以应对的火力.
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。