日韩经济指标预测--12月10日-12月17日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透12月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月9日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 盈余2,200 盈余5,036
(较上年同期) -59.2% -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%
环比年率 -3.3% -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
----------------------------------12月10日当周------------------------------
12月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0
12月11日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.0%
2350 日本企业物价指数(较上月) 11月 持平 -0.3%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
2350 日本机械订单(较前月) 10月 +3.0 -4.3%
(较上年同期) -4.4% -7.8%
12月12-13日
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,942
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,843
12月12日(三)
0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
12月13日(四)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2%
进口物价(较上年同期) -- -6.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3
大型非制造业景气判断指数 正5 正8
小型制造业景气判断指数 负20 负14
小型非制造业景气判断指数 负12 负9
日本短观大型企业资本支出 第四季 +5.0% +6.4%
小型企业资本支出 +2.9% 持平
12月14日(五)
0430 日本工业生产 10月修正值 -- +1.8%
产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5%
----------------------------------12月17日当周-------------------------------
12月17日(一)
暂无重要经济数据公布 (完)
--整理 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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