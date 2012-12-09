〔韩国数据〕11月生产者物价年减0.2%,为三年来最大降幅

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透首尔12月10日电---韩国周一公布数据显示,11月生产者物价年降幅为三年来最大,因需求疲弱,这增强了市场上对未来几个月再次降息的看法.
韩国央行公布,11月生产者物价指数(PPI)较上年同期下滑0.2%,为2009年11月以来最大降幅,且是今年7月以来首次萎缩.
数据显示,几乎各个领域的生产者物价均较上年同期下滑,电子业带头下跌,因消费和投资需求仍下滑.
央行上周表示,今年出口导向的经济成长将低于其2.4%的预估;第三季国内生产总值(GDP)数据则小幅下修.
11月PPI较上月减少0.6%,10月时为下滑0.7%.
韩国央行在另一份声明稿中表示,自明年1月起将调整PPI的成份和比重,并将比较基期从原先的2005年改成2010年.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
11月 10月 11月 10月
(较上月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.6 -0.7 -0.2 0.2
主要类别
农渔林产品 -1.8 -8.8 -0.5 3.3
工业产品 -0.9 -0.6 -1.1 -0.7
电力,自来水,燃气 -0.1 0.1 5.2 4.9
服务业 -0.2 0.2 1.2 1.2
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 戴素萍;审校 李爽
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)