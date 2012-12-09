〔韩国数据〕11月生产者物价年减0.2%,为三年来最大降幅

路透首尔12月10日电---韩国周一公布数据显示,11月生产者物价年降幅为三年来最大,因需求疲弱,这增强了市场上对未来几个月再次降息的看法.

韩国央行公布,11月生产者物价指数(PPI)较上年同期下滑0.2%,为2009年11月以来最大降幅,且是今年7月以来首次萎缩.

数据显示,几乎各个领域的生产者物价均较上年同期下滑,电子业带头下跌,因消费和投资需求仍下滑.

央行上周表示,今年出口导向的经济成长将低于其2.4%的预估;第三季国内生产总值(GDP)数据则小幅下修.

11月PPI较上月减少0.6%,10月时为下滑0.7%.

韩国央行在另一份声明稿中表示,自明年1月起将调整PPI的成份和比重,并将比较基期从原先的2005年改成2010年.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

11月 10月 11月 10月

(较上月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.6 -0.7 -0.2 0.2

主要类别

农渔林产品 -1.8 -8.8 -0.5 3.3

工业产品 -0.9 -0.6 -1.1 -0.7

电力,自来水,燃气 -0.1 0.1 5.2 4.9

服务业 -0.2 0.2 1.2 1.2

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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