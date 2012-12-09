版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 07:52 BJT

〔香港新股〕金轮集团周一开始进行推介,拟募集约8,000万美元--IFR

路透12月10日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部设于江苏的地产公司金轮集团将于周一开始为香港上市发行进行推介，拟募集约8,000万美元。该公司刚刚通过港交所上市聆讯，初步计划于周五(14日)展开路演，定价日为下周三(19日)。

金轮总部设于江苏省，在南京市地铁站内运营商业店铺，也进行商业地产和住宅地产的开发。

法巴(BNPP.PA)和中银国际负责安排交易。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

--整理 杨淑祯; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐