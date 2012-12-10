〔欧洲政经〕德国央行总裁魏德曼抨击希腊新的债务协议--报载

路透柏林12月9日电---德国央行总裁魏德曼对国际债权人在上月底达成的新希腊债务协议提出批评.

在接受德国周日世界报专访时,魏德曼称希腊的融资缺口将会用新的信贷来融通,并首度真的从各国的预算中进行移转性支付.魏德曼也是欧洲央行管理委员会委员.

"不幸的是各国央行未能幸免,"他说道.

魏德曼批评道,希腊标售短期国库券满足部分融资需求,而这些国库券主要将由本地银行业者所购入,而这些本地银行又大多通过央行取得融资,这令不允许国家提供直接融资的禁令复杂化.

魏德曼指出,不能假设新的协议内容真的能够让希腊回到可以持续的债务管理之路,但国际债权人未选择进一步对希腊债务减计则是件好事.

"我的立场是,若我们未来真的需要进一步减计,应该在希腊已经完成改革之后再来考虑,"他说道.他并称欧洲央行不应该自愿放弃希腊偿债,因这会违反禁止国家直接提供融资的禁令.

"如果换作是德国央行,则我们不会买进任何欧园区债券,"他表示.

"如此一来我们就不用面对此一问题.但很明显的是,各国央行万万不可自愿免除偿还债务的要求.这明确违反了禁止国家融资的规定."

他重申他反对欧洲央行在二级市场买进高负债欧元区国家债券.

在银行业联盟的计画方面,魏德曼呼吁修改欧洲宪法,以避免欧洲央行的货币政策与规划中的监管职责出现利益冲突.

"我无法想见在当前的法律架构下,是否能将监管的职责移交给欧洲央行.完整的法律解决方案将需要修改宪法,"他向该报表示.

修法需要更多时间,可能会拖延欧盟银行联盟的实行时间.但他补充道,"若政界真的希望达成银行联盟,则他们将得迅速作出必要的政治决定."(完)