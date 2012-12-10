〔台湾经济〕油电及证所税,马英九提四不政策--报载

路透台北12月10日电---台湾本地媒体工商时报周一指出,马英九总统接受专访时明确表明"四不政策"--即证所税不会缓征、证交税不调降、电价调整明年10月不再延、油价不再冻涨.

报导中指出,马英九认为,对于这些攸关大众的措施,必须回归制度化和市场机制,他很清楚改革是上坡路，但即使被骂,身为领导人,还是要建立可长可久的政策.

报导也称,马英九总统表示,证所税的开征,是因为长期以来大家觉得资本利得缴税缴得少,此次提出的证所税方案是各版本中影响最小的,因为财政部采取先求有再求好,原本大家担心会不会影响到股市的动荡,但从这几个月的情况来看,尽管证所税也是影响股市可能原因之一,但并非主要原因,欧债和美国经济影响对台股更为重要,所以"我们会如期在明年元旦上路,不会改变".

至于证交税与证所税必须要分开来看,报导中引述马英九总统表示,即使开征证所税,证交税也不会有任何的变动,因为台股震荡的关键是在于全球经济的不景气,证所税不是重要的原因,没必要在开征时一并调降证交税.

在电价问题方面,报导里马英九总统表示,目前电价问题今年9月决定第二波的价格上涨延后到明年10月1日再调整,这是希望台电能在这段期间作好浮动或机动调整电价的规划,预计明年10月1日电价上涨11%,2014年1月起将开始采浮动电价机制,未来每隔一段期间就检讨一次,不要再有像今年一样"四年不涨,得要一次涨"的情况.

报导也引述马英九总统的话表示,电价适度反映成本这个大方向是对的,因为长期以政府税金贴补用油用电多的人,不仅违反使用者付费原则,也不可能长久,如果富民只富一部分的民,多数民众长期没富到,这种制度就是不公平的,富民绝不能脱离"均富"原则.(完)