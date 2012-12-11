更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元近一个月高位,受意大利不确定性影响(12月10日)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:译文有误,正文第四段应为"初步支撑料在1.2250",而非"初步支撑料在1.2550")
路透悉尼/惠灵顿12月10日电---澳元与新西兰元兑欧元周一守在一个月高位附近,因围绕意大利的不确定性令欧元承压.
澳元及新西兰元兑美元持稳,未受到中国弱于预期贸易数据影响,因投资人将焦点放在北京当局周末公布的强劲数据,这些数据提供经济复苏的进一步迹象.
欧元/澳元EURAUD=R一度跌至11月20日以来低位1.2278,最新报1.2312澳元,欧元一周以来已经下跌约0.025澳元.
若持续跌破1.2300澳元,则将是一偏空讯号,初步支撑料在1.2250,交易商称在此处有买盘,下一道支撑则是波林格区间低档1.2206.
欧元兑新西兰元EURNZD=R跌至1.5480新西兰元,盘初曾触及11月13日以来的低点1.5463.本月迄今,新西兰元兑欧元已经上涨逾2%.
意大利总理蒙堤周六表示有意提前辞职,令欧元全线承压.周五德国央行警告称,该国经济不久可能陷入衰退,已经使欧元受到打击.[ID:nSB2134579]
德国央行周五警告称,德国可能不久后陷入衰退,此后欧元已经受创.
澳元兑美元AUD=D4报1.0475,纽约周五报1.0484,距离上周触及的11周高点1.0515仅咫尺之遥.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋/戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。