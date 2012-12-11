更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元近一个月高位,受意大利不确定性影响(12月10日)

(更正:译文有误,正文第四段应为"初步支撑料在1.2250",而非"初步支撑料在1.2550")

路透悉尼/惠灵顿12月10日电---澳元与新西兰元兑欧元周一守在一个月高位附近,因围绕意大利的不确定性令欧元承压.

澳元及新西兰元兑美元持稳,未受到中国弱于预期贸易数据影响,因投资人将焦点放在北京当局周末公布的强劲数据,这些数据提供经济复苏的进一步迹象.

欧元/澳元EURAUD=R一度跌至11月20日以来低位1.2278,最新报1.2312澳元,欧元一周以来已经下跌约0.025澳元.

若持续跌破1.2300澳元,则将是一偏空讯号,初步支撑料在1.2250,交易商称在此处有买盘,下一道支撑则是波林格区间低档1.2206.

欧元兑新西兰元EURNZD=R跌至1.5480新西兰元,盘初曾触及11月13日以来的低点1.5463.本月迄今,新西兰元兑欧元已经上涨逾2%.

意大利总理蒙堤周六表示有意提前辞职,令欧元全线承压.周五德国央行警告称,该国经济不久可能陷入衰退,已经使欧元受到打击.[ID:nSB2134579]

德国央行周五警告称,德国可能不久后陷入衰退,此后欧元已经受创.

澳元兑美元AUD=D4报1.0475,纽约周五报1.0484,距离上周触及的11周高点1.0515仅咫尺之遥.(完)