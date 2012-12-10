〔澳洲股市〕小幅收高但脱离稍早高点,房屋融资数据令人失望

路透悉尼12月10日电---澳洲股市周一收高,但脱离稍早高点,因房屋融资数据令人失望,抵销美国强劲就业数据及中国工业生产和零售销售数据表现优异的效应.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨0.1%或6.1点至4,557.9点,脱离盘中高点4,571.7.周五该指数收在七周来最高收位.(完)
--编译 张明钧;审校 石冠兰
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