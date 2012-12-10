〔台湾债市〕101/9R殖利率难脱盘整格局,经济数据好坏参半

路透台北12月10日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周一微幅收高.因中美数据显示经济朝着好转方向前进,不过台股在亚洲股市普遍上扬时掉队,且上周五的出口表现又远逊预期,还是让多方态度相对淡定,令债市在周四101/9R标售前,难脱狭幅整理格局.

交易商认为,相较于101/9R受标债不确定因素影响,陷入低量的沉闷格局,冷券端的表现则是相当沉稳,显示买盘对债市中线偏多的看法未变.因此无论周四标售结果如何,10年券殖利率还是会回归既有轨道.明日发行前交易殖利率将在1.13-1.14%区间盘整.

"大家对(101/9R)得标利率没有明确看法,只能继续在月线(1.13%)与季线(1.14%)间整理."一证券商交易员说.

他表示,10年公债殖利率已在月线与季线间盘整快一个月了,三角型收敛的格局,或许需要标债结果来打破.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位增幅锐减的预期相悖.上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.[ID:nSB2134115]

周日中国公布,工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,而且11月社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位[ID:nSB2134805]

台湾财政部周五公布,11月出口金额较上年同期成长0.9%,明显低于市场预估的成长6.9%.财政部表示,主要因全球景气回稳步调缓慢,影响了出口表现.[ID:nST0585083]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO +0.18 1.1378 1.1352-1.1380 52.50

5 101/6 A01106=TWO -0.10 0.8725 0.8700-0.8725 16.00

在101/9R标售前,交易商的关注焦点还放在美联储的会议结论上.一般认为,美联储会在政策会议结束时宣布新的公债购买计划,预估中值认为联储每月的购买规模为450亿美元.此有利于美债走势,或将改变目前的盘整格局.

"美联储的手段应该有利于债市,但也要提防利多出尽."一证券商交易员说.

另一证券交易主管则提及,虽然美国上周五公布的就业数据看起来不错,但失业率下降的原因是因为劳动参与率的下降所致,因此美联储还是会继续维持宽松的货币政策.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1350

5 101/6 A01106=TWO 0.8725

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)