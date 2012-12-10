〔台湾货币市场〕短率续处低位,央行理监事会前料将区间游移

* 央行理监事会议前短率有望持稳低位

* 月内短票利率区间低位下移

记者 詹静宜

路透台北12月10日电---台湾银行间短率周一持续在低位徘徊.年底将近,银行间资金调度落点仍然较青睐月内,令月内短票利率区间低位下移,交易员认为,下周三(19日)央行理监事会议前夕,短率将在区间低位游移.

银行交易员表示,目前银行间资金宽松,但为年底资金需求预作准备,目前银行普遍青睐月内短天期的资金调度.但对象上,即使有负数的银行目前也不急着补,以致拆出对象很不好找.

"问不到有在做跨(月)的!"一位本地银行交易员说.

一位外商银行交易员也指出,央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额跌破6.6兆(万亿)台币,显示央行冲销力道不足,后续将关注央行理监事会议结果及进一步的货币政策调整.若央行并未扩大冲销,不排除短率仍将持续走低.

台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.

本地时间14:55银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.386%.今日区间在0.386-0.44%,上日在0.295-0.45%.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.46%;上日在0.388-0.46%.

**月内短票量少**

短票市场方面,票券商交易员表示,目前发票量偏少,静待下半月年底资金需求浮现,发票量才会微增;至于利率部份,银行端偏好承作月内短票,令短天期短票利率低见0.73-0.74%,跨月短票利率则续处0.76-0.78%的低位区间.

部份银行交易商指出,由于市场资金仍宽裕,有消化资金需求的一方,仍偏好月内短票去化资金,毕竟短票利率跟隔拆利率仍有一定的利差存在.不过银行也表示,目前月内的短票发行量少,若找不到月内票源的情况下,便会考虑将部份资金转作跨月.

台湾央行存单到期金额2,534亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆4,288亿台币,除周一之外,本周余日分别为周二118亿,周三6,403亿,周四685.5亿以及周五4,547.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为负176亿台币;至周日累计超额准备为负606亿台币,加计前期1%的超额准备为847亿台币.

**公债RP跨月利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间底部.今日虽有1,000亿台币的央行存单,以及50亿的新光人寿次顺债交割,但整体资金仍宽裕,RP多以到期续作为主.

一证券商交易员指出,客户考量年底资金需求,多希望不要跨月承作.不过券商也希望落点不要过度集中,引导部分公司债或长天期的公债承作跨过年底.

"投信愿意配合将部分额度做跨年的安排,利率与月内一样."他说.

另一外商银行交易员说,市场资金相当宽松,上周五标售364天期央行存单的得标利率仅有0.73%,已几乎与公债RP利率相当,但因"券商是拿RP与客户做关系用的",所以要再降不易.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完)