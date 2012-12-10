〔台湾汇市〕台币/美元收贬创逾一周低位,进口商买盘踊跃

* 台币收在逾一周低位

* 进口商买汇

* 观望美国联准会议结果

路透台北12月10日电---台币兑美元TWD=TP周一收贬2.5分.尽管韩元走升,出口商盘中亦抛汇,但进口商的美元买盘相当踊跃,尾盘央行也疑似入场干预,令台币收在逾一周低位.

交易员表示,今日盘中逢29.090价位以上,出口商的美元卖盘即涌出,但午后进口商买汇力道颇强,台币升势随之缩减至收盘小贬.此外,今日盘中中国虽公布进出口数据弱于预期,但对人民币/美元的走势并未见太大影响.本周外界最关注的还是美国联邦准备理事会(Fed)周二即将召开会议,预期国际美元的走势将与此密切连动.

"今天美元买盘是蛮强的,应该是为了特定目的,大概不会持续太久,"一位大型公股银行交易员表示.他并表示,一般认为本周联准会仍将会维持宽松的基调;而外资已连续多日在台股买超,若据此条件,台币/美元仍有利升值.

交易员估计,台币/美元短期内多仍在29.02-29.15的区间之内变动.

亚洲新兴汇市中,韩元周一触及15个月高位,多数亚洲货币持稳或小幅走高,此前中国和美国数据引发一些对全球经济前景的乐观情绪.[ID:nSB2136483]

中国海关周一公布,11月中国出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.[ID:nSB2135757]然而中国疲弱的数据对人民币的走势影响不大.

台股加权指数.TWII周一收低0.43%报7,609.5点;但外资及陆资今日在台股仍续买超7.58亿台币,是连续八日买超.[ID:nST0585679]

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期换汇点折价略微扩大,但并不显着.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.150 29.125 29.030-29.150 29.125 7.69 5.89

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.088 29.068 29.031-29.101 29.085 2.80 3.04

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.010/0.005

美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.250/-0.220

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