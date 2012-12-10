〔加拿大汇市〕加元兑美元触及七周高位,此前政府批准两宗能源业并购案

路透多伦多12月10日电---加元兑美元周一升破近期交投区间,并触及七周高位,此前加拿大政府批准能源产业两宗颇具争议性的并购案.
加拿大批准中国海洋石油公司(0883.HK)以151亿美元收购NexenNXY.TO,以及马来西亚国家石油公司(Petronas)
PETR.UL以53亿美元收购Progress Energy Resources(PRQ.TO),但该国亦宣布将抑制国有企业投资的新规定.[ID:nSB2134549]
加元兑美元CAD=D4收在0.9870加元,或1.0132美元;北美市场上周五收盘价为0.9910加元,或1.0091美元.
周一稍早时,加元曾触及0.9865加元,或1.0137美元,为10月19日以来最高位.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=