更正:全球外汇市场12月11日主要消息

(更正:1245GMT美国公布的是"12月"8日当周ICSC/高盛连锁店销售,非"11月"8日)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月10日(一)
2350 - 日本央行11月货币供应
12月11日(二)
0001 - 英国11月RICS房价差值
0030 - 澳洲11月国民银行(NAB)企业状况和信心指数
0030 - 澳洲12月消费者信心指数
0630 - 法国第三季非农就业数据
0700 - 德国11月批发物价指数
1000 - 德国12月ZEW经济景气指数
1230 - 美国11月NFIB小企业信心指数
1245 - 美国12月8日当周ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 美国10月国际贸易收支
1355 - 美国12月8日当周Redbook连锁店销售
1500 - 美国12月IBD/TIPP消费者信心指数
1500 - 美国10月趸售(批发)库存
1500 - 美国供应管理协会(ISM)公布半年度经济预估
2350 - 日本10月机械订单
2350 - 日本11月企业物价指数
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
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