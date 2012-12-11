〔美国个股〕麦当劳低价餐点吸引顾客回流,11月同店销售报佳音

路透12月10日电---麦当劳(MCD.N)周一公布11月同店销售成长幅度优于预期,因该公司重新将重点放在低价餐点上面,推出1美元的猪肉满福堡(Sausage McMuffins)及咖啡等产品,协助公司营收回升,摆脱10月罕见的下滑走势.

开业至少13个月以上的11月同店销售成长2.4%,轻松超越Consensus Metrix调查分析师平均预估的成长0.17%.

不过分析师多表示,要说麦当劳已经重新掌握其在速食连锁业的强势领先地位仍为时过早.

"一个月的数字并不能代表趋势,但在10月惨澹表现后,看到业绩回升总是件好事,"ITG Investment Research分析师Steve West表示.

麦当劳10月同店销售较前月下滑,为九年来首见.

分析师预期未来数季产业营收波动加剧,因全球各国仍苦于应付经济困境及高失业问题.

业者获利可能遭到压缩,因消费者努力寻找优惠,而餐饮业者则以压低价格作为回应.

"我们担心在这样的促销环境下的利润前景,"Lazard Capital Markets分析师Matthew DiFrisco表示.

美国11月同店销售成长2.5%,而分析师预期为小幅下滑.

麦当劳将之归功于1美元餐点、早餐及饮料销售.不过该公司也表示一些限时提供的餐点也协助提振销售.

麦当劳欧洲同店销售成长1.4%,市场原预估为成长0.1%.英国和俄罗斯在限时促销的带动下表现更为突出,而德国则仍然是拖累因素.

麦当劳法国同店销售持平;法国为麦当劳在欧洲最大市场,而当地消费者纷纷缩减外食支出.

亚太、中东及非洲的11月同店销售成长0.6%,市场平均预估为下滑0.9%;在亚洲市场,日本仍表现疲弱,而麦当劳推出了100日圆、250日圆及500日圆餐点作为对策.

麦当劳股价周一收盘上涨1.05%至89.41美元.(完)