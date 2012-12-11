《台湾报摘》--工商时报12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾中央银行总裁彭淮南看明年国内景气,认为出口、民间投资将成双引擎,彭淮南明日将赴立法院进行预算报告,据他提供立院的报告指出,虽然全球经济复苏力道不强,国内成长仍缓慢,但出口、民间投资成长率分别为4.15和5.51%,可望成为GDP成长的两大引擎.
* 其他:
--金管会银行局上周五火速通知全体银行,将在今日开会讨论不动产松绑事宜,主要聚焦台商回台投资设厂将排除在银行法第72条之2的不动产放款计算范围外.
--经济部长施颜祥表示,近年来全球产业情势发生重大变化,可以"市场扩大、竞争加剧"八字形容,制造业因为竞争激烈造成微利化,附加价值率不升反降,经济部希望能协助产业进行结构优化转型,期望在2020年提升至28%.
--为升格子行预作准备,台湾银行展开大陆旧行复址计画,并争取重回上海滩旧址营业,台湾金控董事长刘灯城上月已指示相关部门,针对过去在大陆的34处分行,办事处旧址目前在地使用状况全面调查,最快年底前汇总相资料.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。