《台湾报摘》--工商时报12月11日

* 头版头条:

--台湾中央银行总裁彭淮南看明年国内景气,认为出口、民间投资将成双引擎,彭淮南明日将赴立法院进行预算报告,据他提供立院的报告指出,虽然全球经济复苏力道不强,国内成长仍缓慢,但出口、民间投资成长率分别为4.15和5.51%,可望成为GDP成长的两大引擎.

* 其他:

--金管会银行局上周五火速通知全体银行,将在今日开会讨论不动产松绑事宜,主要聚焦台商回台投资设厂将排除在银行法第72条之2的不动产放款计算范围外.

--经济部长施颜祥表示,近年来全球产业情势发生重大变化,可以"市场扩大、竞争加剧"八字形容,制造业因为竞争激烈造成微利化,附加价值率不升反降,经济部希望能协助产业进行结构优化转型,期望在2020年提升至28%.

--为升格子行预作准备,台湾银行展开大陆旧行复址计画,并争取重回上海滩旧址营业,台湾金控董事长刘灯城上月已指示相关部门,针对过去在大陆的34处分行,办事处旧址目前在地使用状况全面调查,最快年底前汇总相资料.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.