《台湾报摘》--经济日报12月11日

--为振兴股市,行政院昨日指示金管会,研议吸引包含陆资在内的外资来台投资,以扩大资金动能,并放宽外国企业来台上市柜条件,让股市商品更多元,后续大陆合格境内机构投资者(QDII)来台额度及T股开放动向备受关注.据了解,行政院昨天这项会议,陆委会也受邀与会,陆委会认为,有关提高大陆QDII投资额度等问题,相关部会可以提出来讨论,市场解读,行政院指示后,将有助加速提高QDII投资台股额度.