《台湾报摘》--经济日报12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中央银行订于下周三(19日)召开理监事会,昨日出炉的业务报告透露,为维持物价稳定,央行"利率持稳",汇率也依循"动态稳定"原则,外界预期央行双率政策恪守"稳"字诀,贴放利率将按兵不动.
* 其他:
--为振兴股市,行政院昨日指示金管会,研议吸引包含陆资在内的外资来台投资,以扩大资金动能,并放宽外国企业来台上市柜条件,让股市商品更多元,后续大陆合格境内机构投资者(QDII)来台额度及T股开放动向备受关注.据了解,行政院昨天这项会议,陆委会也受邀与会,陆委会认为,有关提高大陆QDII投资额度等问题,相关部会可以提出来讨论,市场解读,行政院指示后,将有助加速提高QDII投资台股额度.
-- 金控今年获利再创历史新高,据统计,15家上市柜金控今年前11月税后纯益合计达约1,580亿台币,首度突破1,500亿台币,扣除去年12月成立的合库金获利,14家金控总获利仍达1,500亿元,较去年增加一成以上.
--南山人寿保单11月在中国信托银行通路重新上架后,初年保费(FYP)从10月险胜富邦人寿5亿元到11月大胜28亿元,直逼国泰人寿的龙头地位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。