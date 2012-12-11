版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月11日

* 头版头条:

--中央银行订于下周三(19日)召开理监事会,昨日出炉的业务报告透露,为维持物价稳定,央行"利率持稳",汇率也依循"动态稳定"原则,外界预期央行双率政策恪守"稳"字诀,贴放利率将按兵不动.

* 其他:

--为振兴股市,行政院昨日指示金管会,研议吸引包含陆资在内的外资来台投资,以扩大资金动能,并放宽外国企业来台上市柜条件,让股市商品更多元,后续大陆合格境内机构投资者(QDII)来台额度及T股开放动向备受关注.据了解,行政院昨天这项会议,陆委会也受邀与会,陆委会认为,有关提高大陆QDII投资额度等问题,相关部会可以提出来讨论,市场解读,行政院指示后,将有助加速提高QDII投资台股额度.

-- 金控今年获利再创历史新高,据统计,15家上市柜金控今年前11月税后纯益合计达约1,580亿台币,首度突破1,500亿台币,扣除去年12月成立的合库金获利,14家金控总获利仍达1,500亿元,较去年增加一成以上.

--南山人寿保单11月在中国信托银行通路重新上架后,初年保费(FYP)从10月险胜富邦人寿5亿元到11月大胜28亿元,直逼国泰人寿的龙头地位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐