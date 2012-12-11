〔英国个股〕渣打将再支付3.27亿美元和解金,了结违反美国制裁令的指控

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿12月10日电---渣打银行(STAN.L)同意支付3.27亿美元来了结其违反美国政府对伊朗、苏丹及其他两个国家制裁令的指控,结束多月来让渣打头疼的法律问题.
这是渣打继8月支付3.40亿美元罚款之后的又一桩.当时是纽约州立银行监管当局指控渣打违反制裁伊朗的规定.
这两笔罚金加起来可能差不多就吃掉渣打今年的获利增幅.不过,周一这项消息公布之后,渣打股价小幅攀升.这个消息符合渣打上周披露的支付准备情况.
另外,消息人士称,英国银行汇丰(HSBA.L)料最快在周二支付约18亿美元来和解其美国洗钱案的指控.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。