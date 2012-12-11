〔英国个股〕渣打将再支付3.27亿美元和解金,了结违反美国制裁令的指控

路透华盛顿12月10日电---渣打银行(STAN.L)同意支付3.27亿美元来了结其违反美国政府对伊朗、苏丹及其他两个国家制裁令的指控,结束多月来让渣打头疼的法律问题.

这是渣打继8月支付3.40亿美元罚款之后的又一桩.当时是纽约州立银行监管当局指控渣打违反制裁伊朗的规定.

这两笔罚金加起来可能差不多就吃掉渣打今年的获利增幅.不过,周一这项消息公布之后,渣打股价小幅攀升.这个消息符合渣打上周披露的支付准备情况.

另外,消息人士称,英国银行汇丰(HSBA.L)料最快在周二支付约18亿美元来和解其美国洗钱案的指控.(完)