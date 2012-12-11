〔两岸金融〕台湾拟放宽大陆QDII来台额度及对象,以提振台股--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月11日电---台湾本地的经济日报周二表示,为振兴股市,行政院昨日指示金管会,研议吸引包含陆资在内的外资来台投资,以扩大资金动能,其后续包括大陆合格境内机构投资者(QDII)来台额度以及T股开放动向,备受关注.
报导指出,根据现行规定,大陆证券业QDII来台投资上限是5亿美元,金管会规划放宽投资对象,开放大陆银行业QDII来台,并提高QDII投资台股上限到10亿美元以上,一旦放宽对象及额度,将可挹注台股资金动能.
经济日报报导中也表示,行政院昨天召集相关部会讨论振兴股市方案,主持会议的政务委员管中闵指示金管会,研议增加股市商品多元化,并扩张股市动能,与会官员表示,股市商品多元化部分,主要是进一步松绑外国企业来台上市柜条件,鼓励国内文创产业、农业等企业申请上市柜等.
报导也引述管中闵表示,振兴股市方案的大原则是:一不讨论证所税存废、缓征;二不讨论国内基金投入股市;对即将开征的证所税,管中闵要求财政部,提出向所有股民宣导的计画,减轻股民疑虑.
报导中也表示,相关官员表示会中并未特别提到T股问题,但有关放宽外企来台上市议题,未来也有可能触及此问题,金管会已规划开放大陆注册的台资企业来台第一上市,行政院提出发展台湾T股概念后,后续开放的门会否更大,备受市场关注.
台湾行政院长陈冲在今年10月间提出发展"台湾T股",以提振资本市场.根据行政院政务委员管中闵表示,是指大陆注册企业在台湾股市挂牌发行股票,"台湾T股"的概念类似香港H股.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。