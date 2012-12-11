〔欧洲金融〕欧盟峰会将讨论银行业联盟,料将达成政治协议

* 欧盟峰会在12月13-14日将讨论银行业联盟

* 范龙佩和巴罗索希望支持欧洲央行成为银行业监管机构

* 预料会达成政治协议,但细节要等之后才会敲定

路透奥斯陆12月10日电---欧盟官员周一表示,欧盟领袖们本周稍后可能在政治上支持欧洲央行成为欧元区银行业的唯一监管机构,不过最终的细节要等到明年才能敲定.

领袖们周四和周五将在布鲁塞尔会晤,举行今年最后一场峰会,重点放在成立欧元区及欧盟的"银行业联盟",而欧洲央行将扛下监管银行的重责大任.

欧洲理事会主席范龙佩负责主持12月13-14日的峰会,他表示希望领袖们能够支持这个计划,欧盟官员们则匿名表示,他们预期峰会上会达成"政治协议",但细节要晚点才会敲定.

"我仍希望,也相当确定,我们会在圣诞节前、年底前找出法律架构的解决方案,"范龙佩在奥斯陆对记者表示.他在奥斯陆代表欧盟领取诺贝尔和平奖.

德国总理梅克尔则表示,她觉得"更加无畏于"处理欧盟多国政府面临的问题,但没有进一步详谈.

德国是欧洲央行扛下监管欧元区银行重责大任协议的主要阻挠者之一.

德国财政部长朔伊布勒上周提出质疑,担心欧洲央行如何在货币政策责任和监管高达6,000家银行之间取得平衡.

**2014年目标**

德国地区性银行和储蓄机构也不愿受"外部"监管机构的监管,而更倾向接受德国银行业监管机构的监管.

欧盟领导人在6月和10月峰会上均表示过,他们致力于在2012年底前完成单一监管机构的法律架构工作,以使欧洲央行可以在明年内逐步肩负起监管这些银行的职责.

其目标为在一年内将监管程序规划完成,欧洲央行也计划自2014年1月1日起承担银行业的全面监管责任,届时欧元区援助基金或许可以直接对受困银行进行资本重组.

即使该计划在此次峰会上获得领导人的支持,也还是需要一些时间来获得欧洲议会的批准并完成其它法律工作,因此事实上相关工作无法在2013年初前完成,即便领导人签署该计划.

欧盟执委会主席巴罗索表示,欧盟领导人承受不起拖延的后果,他希望这些领导人本周能够支持欧盟执委会提出的银行业联盟建议.

"我正敦促各国政府在欧盟执委会银行联盟的基础上达成共识,这是采取单一监管机制的第一步,"他在诺贝尔奖颁奖仪式举行前向路透称.

"问题是,由于过去几个月市场形势相对平静,一些国家的紧迫感或许不强."

"我不喜欢就时间表发表看法,有的时候最重要的是方向感...对投资者而言,关键是不要怀疑欧元区竭尽全力保护金融稳定的决心."(完)