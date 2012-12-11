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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:53 BJT

《台湾重要政经日程》--12月11日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================
  12/11(二)
  --08:45 海基会董事长林中森率团访问大陆南京等六城市.
  --16:00 财政部公布赋税收入统计概况.
  

  ==================近期重要政经消息======================  

  12/12(三)
  *--09:00 台湾央行总裁彭淮南赴立法院备询.

  12/13(四)
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
  --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.

  12/19(三)
  --15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.

  12/20(四)
  --16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市. 
  --14:00 财政部公布2013年发债计画.
  --08:30 11月季调后失业率.

  12/24
  --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.

  12/25
  --16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  2013年
  1/1(二)
  --金融市场休市一日.
  
   1/4(五)
  --16:10  央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位. 

   1/7(一)
  --08:30  主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. 
 *--16:00  财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%. 

   2/11-2/15
  --农历春节假期.

  2/23 (六)
  --补行上班一日,金融市场开市.
  --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
 
  2/28 (四)
  --228纪念日休假,金融市场休市.

  4/4-4/5
  --儿童节/民族扫墓节休市二日.

  6/12(三)
  --端午节休市一日.

  9/14(六)
  --弹性放假补行上班一日.
  
  9/19-9/20
  --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

  10/10(四)
  --国庆日休市一日. (完)      
 
  --记者 高洁如; 审校

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