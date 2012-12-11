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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元早盘触及15个月高位,债市持稳

路透首尔12月11日电---韩元兑美元KRW=周二早盘触及15个月高位.交易商表示,韩国两家营造商赢得沙特(沙乌地)阿拉伯订单之后,投资人预期韩元料将上升而买进.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,077.5,周一收盘价为1,079.0.韩元曾短暂触及1,076.0,是去年9月初以来最高.

斗山重工业(034020.KS)和三星工程建设(028050.KS)周一表示,两家公司分别赢得沙特订单,金额总计达40亿美元.

韩国股市.KS11上涨0.3%.

三年期公债12月合约KTBc1上涨0.01点,报106.01.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,077.5 1,079.0

日圆/韩元JPYKRW=R 13.0685/813 13.0847/911

韩国公债期货KTBc1* 106.01 106.00

韩国综合股价指数.KS11 1,963.12 1,957.42

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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