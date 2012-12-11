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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:06 BJT

〔全球金市〕金价持稳在每盎司1,710美元上方,市场观望美联储会议

路透新加坡12月11日电---金价周二持稳在每盎司1,710美元上方.美联储(FED)政策会议即将举行,外界预期将有更多宽松举措出台,这对具有通胀避险性质的黄金构成支撑.

0030GMT,现货金XAU=少有变动,报每盎司1,710.70美元.上日曾升到一周高点1,717.20.

美国期金GCcv1几近持平,报1,713美元.

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