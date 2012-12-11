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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:16 BJT

〔台湾股市〕开高0.15%,鸿海股价上涨

路透台北12月11日电---台股周二开高0.15%,鸿海(2317.TW)股价上涨0.42%,该公司周一公布11月非合并营收为3,517.3亿台币,同比成长14.5%.[ID:nST0585247]

加权股价指数.TWII涨11.5点至7,621点.

电子类股.TELI上涨0.34%,金融保险类股.TFNI上涨0.32%.(完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

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