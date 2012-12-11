〔台湾债市〕公债RP利率续跌往区间底部,但短期料不易打破

路透台北12月11日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二续往区间底部靠拢.在央行刻意引导下,市场资金略显浮滥,无论是投信、银行或寿险都有找券需求,但区间底部相对坚实,不见跌破.

一证券商交易员指出,央行继续维持"适度宽松"的政策步调,近期存单未到期余额已跌破6.6兆台币,在资金略微浮滥的环境下,短率正缓步向下移动,RP利率自然也要适度反映.

"RP利率面对整数关卡,公债0.70%、公司债0.80%要跌破不易."他说.

另一证券商交易员说,由于适逢年底,为了引导客户将资金落点跨过新历年关,公司债与公债的利率会比月内高1个基点.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完)