〔台湾债市〕公债RP利率续跌往区间底部,但短期料不易打破

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月11日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二续往区间底部靠拢.在央行刻意引导下,市场资金略显浮滥,无论是投信、银行或寿险都有找券需求,但区间底部相对坚实,不见跌破.
一证券商交易员指出,央行继续维持"适度宽松"的政策步调,近期存单未到期余额已跌破6.6兆台币,在资金略微浮滥的环境下,短率正缓步向下移动,RP利率自然也要适度反映.
"RP利率面对整数关卡,公债0.70%、公司债0.80%要跌破不易."他说.
另一证券商交易员说,由于适逢年底,为了引导客户将资金落点跨过新历年关,公司债与公债的利率会比月内高1个基点.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。