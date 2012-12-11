台湾债市: 量能急冻,关注台美央行动态

路透台北12月11日电---台湾债市周二量能急冻.在美联储会议以及10年增额券101/9R将标售等不确定因素影响下,交易商多退出观望,各年期指标券成交总值仅20亿台币.

此外,央行总裁彭淮南将于明日赴立法院备询,也是让交易商不愿进场的原因.交易商认为,从央行送交立法院的书面报告观察,双率政策难有改变的机会,不过还是要留心彭总裁明日谈话的内容.预料明日101/9R发行前交易殖利率仍在1.13-1.14%盘整.

"书面报告都是官样文章,你若把去年的拿出来看,重点都一样."一证券商交易主管说.

另一票券商交易员说,从今日债市的表现可知,央行的书面报告内容乏善可陈.不过要留意明天质询内容是否对现行"适度宽松"政策做出不同评论.

台湾央行周一提前送交立法院的报告中表示,今年的消费者物价涨幅略高,而核心物价涨幅尚属温和.若通膨率低且稳定可维护民众的货币购买力.[ID:nST0585689]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8 A01108=TWO 0.00 1.7000 1.7000-1.7000 1.00

10 101/9R A01109R=TWO -0.08 1.1370 1.1363-1.1374 17.50

5 101/6 A01106=TWO -0.10 0.8715 0.8715-0.8715 2.00

交易商表示,在周四101/9R标售前,美联储正好结束政策会议.从目前国际市场人士的预估分析,美联储应该会进一步放宽货币政策,此将有利于债市表现.

纵然如此,交易商多表示,101/9R标售结果不会与发行前交易期间有太多差异,得标利率应该会在1.14%附近.

许多投资者预计美联储将在会议结束时宣布从明年1月开始每月购买450亿美元的较长期公债,以取代将于年底到期的卖短买长操作.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7000

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1340

5 101/6 A01106=TWO 0.8715

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)