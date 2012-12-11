台湾汇市: 台币/美元微幅收升,保守心态令价格狭幅来回难以走远

* 外资双向承作

* 进出口商交投胶着

* 明日交投料落于29.050-29.100

路透台北12月11日电---台币兑美元TWD=TP周二收升2.8分.与台币具比价效应的韩元KRW=KFTC已连升三天,但台币汇价在市场保守心态主导下不动如山.加上美国联准会(FED)开会在即,市场料明日台币以实质抛补为主,价位难以摆脱既有区间.

汇银人士指出,在央行前波干预之后,台币汇价在29.050左右每每陷入胶着,即使外资不断买超台股,过去与台币较具连动关系的韩元及欧元EUR=近来变化较大,但已难以撼动台币走势.进出口商因对汇价走势平稳存有预期,也不急于进场抛补,外资则逐渐转向双向承作,市场预料年底前的台币走势将囿于极窄区间.

"韩元再破底台币也是一样,...无言啊."一位民营银行交易员说.

交易员指出,由于年底将届,近日来汇价波动不多的台币令市场交投意愿低落,即使FED如市场预料再祭宽松措施,对台币影响仍将受限,因29元心理关卡难以突破,再升值空间十分有限.他们预料明年新年开始市场或能有全新心态,试图摆脱今年最后一季的沉闷气息.

外资流入韩国股市和债市,帮助韩元在周二连续第三个交易日上涨,引发当局疑似采取了干预措施以打压韩元升势.之前韩元兑美元触及去年9月以来最高水准.[ID:nL4T09L2RG]

台股加权指数.TWII周二收盘微扬0.06%报7,613.69点;然而外资及陆资今日在台股扩大买超至88.85亿台币,已连续九日买超,累计买超金额达622.8亿台币.[ID:nST0585995]

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期换汇点折价和上日几近相同,海外投资者在FED会议前仍持区间来回态度,不愿冒险在台币投注更多部位.

本周重要事件尚包括今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议、美国贸易收支;周三FOMC公布利率决议,FED主席贝南克召开记者会;周四欧洲理事会会议(至周五)、韩国央行货币政策委员会议、美国零售销售;周五欧洲制造业PMI初值、美国消费者物价指数(CPI).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.122 29.150 29.060-29.150 29.150 6.66 7.69

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.069 29.088 29.062-29.105 29.105 2.76 2.80

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.260/-0.230

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