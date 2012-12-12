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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:06 BJT

台湾经济指标预测--12月12日至2013年2月23日

路透台北12月12日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
  
   日期  当地时间  经济指标/活动      公布月份        预估值           前值            

   -------------------------------12月17日当周-----------------------------------------
   12/19  --    央行理监事会议       第四季           --             重贴现率1.875% 
   12/20  1600    外销订单             11月           --             +3.2%(年变动率)  
   12/22  0830    季调失业率           11月           --              4.30%  

   -------------------------------12月24日当周--------------------------------------- 
   12/24  1600    工业生产             11月           --             +4.56%(年变动率)  
   12/25  1610    M2货币总计数         11月           --             +3.29%(年变动率)   

 -------------------------------12月31日当周--------------------------------------- 
    1/4   1610    外汇存底             12月底         --             4,009.56亿美元 

  -------------------------------1月7日当周--------------------------------------- 
    1/7   0830    消费者物价指数(CPI)  12月           --             +1.59%(年变动率) 
    1/7   1600    商品出口             12月           --             +0.90%(年变动率) 
    1/7   1600    商品进口             12月           --             +0.10%(年变动率)
   -------------------------------2月18日当周-----------------------------------------
   2/23  1620    经常帐              第四季           --             顺差116.4亿美元 
  
 
    --     --   国内生产总值(GDP)    第四季           --             +0.98%(年变动率) (完) 

  --记者 高洁如; 审校 曾祥进

  
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

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