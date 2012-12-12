台湾货币市场: 12月12日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月12日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期6,403亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)3,331.45亿台币TWNCDTB1:
12/13 685.50
12/14 4,547.50
12/15 511.40
12/16 3,336.00
12/17 159.00
12/18 44.00
12/19 3,854.50
12/20 328.50
12/21 2,951.50
12/22 411.50
12/23 2,600.00
12/24 130.00
12/25 61.00
12/26 3,235.35
12/27 232.50
12/28 2,931.50
12/29 252.00
12/30 3,617.10
12/31 185.80
01/01 58.00
01/02 2,902.80
01/03 296.00
--公债还本付息634.5亿台币:
12/17 91甲11期公债还本300亿台币
12/17 91甲11期公债付息7.5亿台币
12/19 87甲3期公债还本300亿台币
12/19 87甲3期公债付息20.625亿台币
12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/14: 182天期国库券发行,金额300亿台币,13日标售.
--12/18: 10年期101/9期增额公债发行,金额400亿元,13日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。