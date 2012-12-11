台湾货币市场: 短率续处低档,银行抢月内短票令区间下移

* 短率持稳低位

* 银行抢月内短票区间低位下滑

记者 詹静宜

路透台北12月11日电---台湾银行间短率周二持稳低位.交易员认为,时序进入岁末,央行冲销力道减缓,银行为消化资金,低利抢月内短票,令月内短票成交利率区间下移,隔拆市场则因利率已低,下探空间有限.

银行交易员表示,央行维持适度宽松货币政策,大多仅依照存单到期量略做微调,冲销力道明显不足,令市场一面倒处于多钱情况.新历年将至,迄今感觉不出年底资金紧缩,而明天央行存单到期量高达6千余亿台币,本周资金还较上周更加宽松,料隔拆利率仍有下探压力,不过下探空间已有限,毕竟再下去也将离央行代收利率不远.

"央行现在都没什么做代收!"一位本地代收银行交易员说.

外商银行交易员指出,本土金融机构资金宽裕,但大部份外商银行间资金都是偏紧的,最近多半是拆入的一方,年底前操作也比较保守些.

本地时间15:43,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,上日收在0.385%.今日区间在0.295-0.45%,上日收在0.295-0.44%.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.45%;上日在0.388-0.46%.

**月内短票区间低位下滑**

短票市场方面,票券商交易员表示,近期整体短票发行量少,月内短票发行量更少,根本不足以因应银行配置资金的需求,部份银行自行开出低利抢月内短票,令短天期短票成交利率区间低位较上日下移至0.72%,跨月短票主要交投利率区间则维持在0.76-0.77%的既有区间.

部份银行交易商指出,尽管年底将近,市场资金仍明显宽裕,然月内短票量偏少,致使月内短票利率下得太快,在现行资金待消化的情况下,也只能无奈接受短票市场利率走势.

台湾央行存单到期金额118亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆4,288亿台币,本周余日分别为周三6,403亿,周四685.5亿以及周五4,547.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为18亿台币;累计超额准备为负381亿台币,加计前期1%的超额准备为1,072亿台币.

**公债RP跨月利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周二续往区间底部靠拢.在央行刻意引导下,市场资金略显浮滥,无论是投信、银行或寿险都有找券需求,但区间底部相对坚实,不见跌破.

一证券商交易员指出,央行继续维持"适度宽松"的政策步调,近期存单未到期余额已跌破6.6兆台币,在资金略微浮滥的环境下,短率正缓步向下移动,RP利率自然也要适度反映.

"RP利率面对整数关卡,公债0.70%、公司债0.80%要跌破不易."他说.

另一证券商交易员说,由于适逢年底,为了引导客户将资金落点跨过新历年关,公司债与公债的利率会比月内高1个基点.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完)