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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 17:08 BJT

台湾债市: 101/9R期10年公债中,证券业卖超4.5亿台币

路透台北12月11日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 6.50 3.50 +3.00

票券业 1.50 0.00 +1.50

证券业 0.50 5.00 -4.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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