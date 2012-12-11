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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 07:53 BJT

香港新股:中国白银集团拟年底前在上市,募资约5,000万美元--IFR

路透12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国白银集团计划年底之前在香港上市，募集资金约5,000万美元。该公司初定于最快本周五开始路演，然而时间表仍视投资者反应而定。

建银国际正安排是次交易。该公司位于江西，是一家白银加工企业。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯

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