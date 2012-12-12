离岸人民币: 加拿大BC省拟发行5亿元点心债,为外国地区政府首见--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导,加拿大不列颠哥伦比亚省（简称“BC省”）正在香港为其首度推出离岸人民币举行路演。BC省欲成为第一个发行点心债的外国地区政府。
发行人今日将继续为其第一笔人民币计价债券进行路演。昨日已经在北京进行说明会，计划在今日与明日与投资者在香港见面，接着周四及周五在新加坡举行见面会。本次路演由汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)负责安排。
来自加拿大的传闻称这笔点心债规模可能是5亿元人民币点心债（7,900万美元），年期大约三至五年。
预计在新年假期过后启动。
中国是BC省的第二大出口市场，对华出口占全省2011年国际货物出口总额的15%，2011年BC省对中国出口总额达48.4亿加元。因此，BC省选择推出离岸人民币债券似乎理由充分。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。