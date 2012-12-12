离岸人民币: 加拿大BC省拟发行5亿元点心债,为外国地区政府首见--IFR

路透12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导,加拿大不列颠哥伦比亚省（简称“BC省”）正在香港为其首度推出离岸人民币举行路演。BC省欲成为第一个发行点心债的外国地区政府。

发行人今日将继续为其第一笔人民币计价债券进行路演。昨日已经在北京进行说明会，计划在今日与明日与投资者在香港见面，接着周四及周五在新加坡举行见面会。本次路演由汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)负责安排。

来自加拿大的传闻称这笔点心债规模可能是5亿元人民币点心债（7,900万美元），年期大约三至五年。

预计在新年假期过后启动。

中国是BC省的第二大出口市场，对华出口占全省2011年国际货物出口总额的15%，2011年BC省对中国出口总额达48.4亿加元。因此，BC省选择推出离岸人民币债券似乎理由充分。(完)

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