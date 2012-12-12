《台湾报摘》--经济日报12月12日

* 头版头条:

--大陆中国人民银行昨日公告,授权中国银行台北分行,担任台湾的人民币清算行,两岸货币清算机制正式启动,中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉昨晚接受本报专访时指出,中行台北分行已作充分准备,估计台湾的外汇指定银行(DBU),"今年底前,应该可以开办人民币业务".

* 其他:

--第一届全国产业发展会议昨日落幕,洋洋洒洒列出25页会议结论,经济部长施颜祥表示,3个月提出经济部版的方案,确认哪些项目推动,目前看来,"研发投资抵减年限由一年拉长为五年,最具可行性.经济部长施颜祥昨日表态支持拉长研发投资抵减年限,业界预期,此举对不论研发费用高的台积电(2330.TW)、联发科(2454.TW)、联电(2303.TW)等大厂,以及先期投资部位较高的小厂,均可望受惠.

--大陆保监会主席助理李劲夫昨日来台参加海峡两岸防制保险犯罪诈欺研讨会,金管会副主委李纪珠在会议召开前,特别与李劲夫等保监会官员举行"会外会",李纪珠表示,双方对两岸保险监理合作平台架构文字已有共识,明年召开首次会议的机会很大.

--两岸经合会11日在广州举行第4次例会。海基会副董事长高孔廉与海协会副会长郑立中,在开幕致词中互藏机锋,郑立中呼吁台湾减少对陆资的限制,高孔廉则直指大陆某些政策破坏两岸分工,导致彼此恶性竞争,他并要求两岸间各项经济协议,条件必须优于大陆与日、韩签订的FTA(自由贸易协定).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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