重温稿-《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.56%接近二级,仍有一定配置需求

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(12日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.53%-3.59%

* 预测均值: 3.56%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月11日电---中国财政部周三将招标发行10年固息国债.路透调查显示,虽然中国经济企稳,增加现券未来收益率走升压力,但本期债可能是年内最后一期国债,加之目前利率债收益率水平对配置型机构仍具一定吸引力,因此预计中标利率有望接近二级,均值落在3.56%.

银行间市场固息国债收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种收益率自7月起,从3.24%左右震荡上行.9月后走势虽多有反复,但目前仍徘徊在3.50%-3.60%的年内高位区间.

华南一银行交易员称,"明天招标的国债利率跟二级估计差不多."

他解释说,中国经济企稳趋势渐明,给未来现券收益率增加升压.不过因经济快速回暖的可能性有限,加之年底前仍有一定的配置需求,多空因素相抵,一级市场表现有望维持相对稳定.

银行间债市10年期固息国债到期收益率曲线最新收益率IFT10YY=CDC为3.5707%.二级市场上,剩余期限约9.7年的固息国债120015券最新成交tCN120015=CFXS在3.5652%.

明日新债为财政部今年第21期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债竞争性招标时间为12月12日上午9:30-10:30,12月13日开始发行并计息,12月17日发行结束,12月19日起上市交易.(完)