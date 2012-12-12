《台湾报摘》--工商时报12月12日

* 头版头条:

--友达(2409.TW)的苹果(AAPL.O)iPad mini面板暂停供货危机解除.日前因为品质问题被要求暂停供货的友达,已于上月底小量恢复供货,后续出货将可望步入正轨,明年第1季iPad mini需求不看淡,可望支撑友达中小尺寸面板在淡季的出货表现.

* 其他:

--台币借款利率超低,银行主管指出,不少大型企业集团藉由两岸金融机构间的资金进出,取得大笔利息收入,甚至成为重要的获利引擎;其中并以广达(2382.TW)、鸿海(2317.TW)前三季利息分别大赚42.62亿台币、27.94亿台币,俨然已是小型银行获利水准,受到市场高度瞩目.

--昨日金管会召集全体国银开会讨论不动产放款松绑规划,据国银业者透露,在多家与会业者的建议下,金管会最后同意解除所谓"台商条款",把松绑范围扩大到本土业者,初估可望因此再腾出1,500亿台币的融资活水,挹注有意设厂投资的企业.

--两岸经合会第四次例会11日举行,台湾谈判人员特别向大陆提出,大陆推动进口替代、产业结构转型政策,及飞速与日韩商签FTA(自由贸易协议),已对台湾产生不利影响.两岸未来在加速ECFA(海峡两岸经济合作架构协议)后续协商时,台湾将争取ECFA优惠要超越中韩及中日韩的FTA.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 黄凯

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