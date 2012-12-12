《台湾报摘》--工商时报12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--友达(2409.TW)的苹果(AAPL.O)iPad mini面板暂停供货危机解除.日前因为品质问题被要求暂停供货的友达,已于上月底小量恢复供货,后续出货将可望步入正轨,明年第1季iPad mini需求不看淡,可望支撑友达中小尺寸面板在淡季的出货表现.
* 其他:
--台币借款利率超低,银行主管指出,不少大型企业集团藉由两岸金融机构间的资金进出,取得大笔利息收入,甚至成为重要的获利引擎;其中并以广达(2382.TW)、鸿海(2317.TW)前三季利息分别大赚42.62亿台币、27.94亿台币,俨然已是小型银行获利水准,受到市场高度瞩目.
--昨日金管会召集全体国银开会讨论不动产放款松绑规划,据国银业者透露,在多家与会业者的建议下,金管会最后同意解除所谓"台商条款",把松绑范围扩大到本土业者,初估可望因此再腾出1,500亿台币的融资活水,挹注有意设厂投资的企业.
--两岸经合会第四次例会11日举行,台湾谈判人员特别向大陆提出,大陆推动进口替代、产业结构转型政策,及飞速与日韩商签FTA(自由贸易协议),已对台湾产生不利影响.两岸未来在加速ECFA(海峡两岸经济合作架构协议)后续协商时,台湾将争取ECFA优惠要超越中韩及中日韩的FTA.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。