离岸人民币: 台湾央行总裁称中银台北分行希望在一个月内开办人民币相关业务

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北12月12日电---台湾央行周三表示,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行希望在一个月内开办人民币相关业务.
台湾央行总裁彭淮南今日赴立法院备询,他在立院做上述表示.彭淮南并指出,会约见中国银行台北分行的经理说明清算业务的计划,目前的情况会有额度的限制.
"我们会跟对方协商,额度愈高愈好."彭淮南说.
他进一步解释,人民币业务的开启将在人行与中银台北分行签定清算协议后一个月内一定可以完成,希望农历年前台湾方业务可以启动.
此外,彭淮南也指中央银行未来有可能考虑将人民币纳入外汇存底.(完)
--记者 高洁如;撰写 林妙容;审校 杨淑祯
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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